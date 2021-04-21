Ми часто пробуємо щось нове. Буває, справа захоплює миттєво, сильно, але ненадовго. Про таке непередбачуване хобі розповів за лаштунками шоу "Де логіка?" соліст гурту KADNAY Дмитро Каднай.

До слова Переїхала у центр Києва, коли в кишені було по нулях, – Jerry Heil про нелогічний вчинок

Десь три роки тому я з'їздив на риболовлю і дуже загорівся цим! Вирішив, що це моє нове хобі. Об'їздив усі магазини Києва, адже треба накупити снасті. І, звісно ж, найкращі! З того моменту жодного разу не був на риболовлі. Добре хоч човен надувний не купив,

– пожартував Дмитро.

Нелогічно витрачав гроші на колекцію спортивного взуття колега Дмитра по сцені – музикант Філіп Коляденко, син відомого хореографа Дмитра Коляденка.

"У мене в дитинстві була ціла колекція футбольного взуття. Більшість якого лежала без діла. Деякі пари я навіть не взував. Проте щоразу, купуючи, я мріяв про певну модель і чекав, що завдяки їй я стану професійним футболістом, – додав музикант.



Дмитро Каднай та Філіп Коляденко з гурту KADNAY / Фото пресслужби "Нового каналу"

Які ще нелогічні вчинки робили зірки у своєму житті?