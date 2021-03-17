Оля Цибульська розповіла про свої найбільш нелогічні вчинки в житті
Всі ми стараємось діяти логічно, але, погодьтесь, не завжди це виходить. Зірки українського шоу-бізнесу – не виняток. Так, за лаштунками шоу "Де логіка?" співачка Оля Цибульська розповіла, які нелогічні вчинки робила у своєму житті.
Джерело:"Новий канал"
Оля Цибульська розповіла, що, на її думку, жінки і логіка – це поняття-антоніми. Але своїми нелогічними вчинками вона інколи дивує навіть саму себе.
Варто побачити Оля Цибульська підкорила спокусливими світлинами з Дзідзьо
"Якби я жила логічно, то давно б пісяла стоячи (Сміється). Нелогічно лягати спати о 3 ночі і поставити собі манікюр на 9. Нелогічно кликати колишнього виступати з тобою на паркеті "Танців з зірками". Нелогічно знати, яка курва пише негативні коменти під твоїми кліпами, і допомагати їй класними порадами в роботі. Але в цьому вся я. Я живу, як відчуваю. Мене дратують стандартні схеми і традиції, які не налізають на тебе як джинси після прання. Найчастіше логіка закінчується розчаруванням. Ти маєш якусь схему в голові і чекаєш, що інша людина буде робити так само логічно, як ти собі надумала", – поділилась зірка.
Оля Цибульська поділилась своїми нелогічними вчинками / Пресслужба Нового каналу
Наостанок Оля Цибульська згадала ще один свій вчинок, який стосувався теми інтиму.
Пам'ятаю, як колишній дзвонив моєму концертному директору і просив провести його весілля. За логікою, я мала б розплакатись і проклясти його. Але купила 101 троянду і відправила з листівкою: "Нарешті не я одна знатиму, що в тебе малий не тільки букет",
– прокоментувала свій курйозний вчинок Цибульська.
До слова Оля Цибульська відреагувала на критику дружини DZIDZIO щодо її пісень
Що відомо про особисте життя Олі Цибульської?
- Незважаючи на активне ведення інстаграму та відвідування світських заходів, Оля Цибульська воліє приховувати обличчя свого чоловіка. За її словами, історія їхнього кохання розпочалася ще у школі.
- Зірка також ніколи не розповідала про своїх колишніх, хоча її часто підозрювали у романі зі співаком Дзідзьо.
- В Олі Цибульської є син Нестор, який народився 6 січня 2015 року.
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