Мы часто пробуем что-то новое. Бывает, дело захватывает мгновенно, сильно, но ненадолго. О таком непредсказуемом хобби рассказал за кулисами шоу "Где логика?" солист группы KADNAY Дмитрий Каднай.
К слову Переехала в центр Киева, когда в кармане было по нулям, – Jerry Heil о нелогичном поступоке
Где-то три года назад я съездил на рыбалку и очень загорелся этим! Решил, что это мое новое хобби. Объездил все магазины Киева, ведь надо накупить снасти. И, конечно же, самые лучшие! С того момента ни разу не был на рыбалке. Хорошо хоть лодку надувную не купил,
– пошутил Дмитрий.
Нелогично тратил деньги на коллекцию спортивной обуви коллега Дмитрия по сцене – музыкант Филипп Коляденко, сын известного хореографа Дмитрия Коляденко.
"У меня в детстве была целая коллекция футбольной обуви. Большинство которой лежало без дела. Некоторые пары я даже не обувал. Однако каждый раз, покупая, я мечтал об определенной модели и ждал, что благодаря ей я стану профессиональным футболистом, – добавил музыкант.
Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко из группы KADNAY / Фото пресс-службы "Нового канала"
Какие еще нелогичные поступки совершали звезды в своей жизни?
- Оля Цибульская считает, что понятия "женщина" и "логика" являются антонимами. Как-то она звала на паркет "Танцев со звездами" в партнеры своего бывшего, а на просьбу провести ему или же другому бывшему свадьбу она отправила в день события "ироничный" букет.
- Молодая артистка Jerry Heil призналась, что самым нелогичным решением у нее был переезд в центр Киева, когда у нее было "по нулям" в кармане.
- Виктория Смеюха из бывших "НеАнгелов" поделилась, что когда-то выбрала не ту профессию и долго страдала из-за этого, пока не пошла в шоу-бизнес.