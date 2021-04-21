Мы часто пробуем что-то новое. Бывает, дело захватывает мгновенно, сильно, но ненадолго. О таком непредсказуемом хобби рассказал за кулисами шоу "Где логика?" солист группы KADNAY Дмитрий Каднай.

К слову Переехала в центр Киева, когда в кармане было по нулям, – Jerry Heil о нелогичном поступоке

Где-то три года назад я съездил на рыбалку и очень загорелся этим! Решил, что это мое новое хобби. Объездил все магазины Киева, ведь надо накупить снасти. И, конечно же, самые лучшие! С того момента ни разу не был на рыбалке. Хорошо хоть лодку надувную не купил,

– пошутил Дмитрий.

Нелогично тратил деньги на коллекцию спортивной обуви коллега Дмитрия по сцене – музыкант Филипп Коляденко, сын известного хореографа Дмитрия Коляденко.

"У меня в детстве была целая коллекция футбольной обуви. Большинство которой лежало без дела. Некоторые пары я даже не обувал. Однако каждый раз, покупая, я мечтал об определенной модели и ждал, что благодаря ей я стану профессиональным футболистом, – добавил музыкант.



Дмитрий Каднай и Филипп Коляденко из группы KADNAY / Фото пресс-службы "Нового канала"

Какие еще нелогичные поступки совершали звезды в своей жизни?