Також Тарас розповів, що чекає прихильників на концертах LVIV EDITION, які готують спеціально для львів'ян. Розмову з музикантом – читайте далі.

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Карантин і гастролі

Концертна індустрія нарешті відновилася після тривалого карантину й цього року вже відбулися довгоочікувані фестивалі. Який Вам запам'ятався найбільше?

Наймасштабнішим і найпотужнішим був фестиваль Atlas Weekend. Ми дуже раді, що після дворічної перерви він все-таки відбувся. "Антитіла" долучилися до довгоочікуваного фестивалю й виступили на головній сцені. Повернення фестивалю дає сигнал концертній індустрії, що життя повертається на сцену. Це вселяє надію.



Виступ гурту "Антитіла" на Atlas Weekend / Фото з інстаграму гурту

Як змінилася гастрольна діяльність після карантину? Чи взагалі змінилася?

У всіх процесах гастрольної діяльності відбулися зміни. Зараз люди бояться купувати квитки наперед, бо не знають, чи не оголосять про скасування, перенесення концертів, локдаун тощо. На відкритих концертних майданчиках тепер діє специфічне розсадження людей. Карантинні обмеження точно не впливають на концертний бізнес позитивно. Але ми розуміємо, що життя та здоров'я людей – найважливіше, тому підлаштовуємося під нові правила, проводимо виступи з дотриманням карантинних вимог. Дуже часто граємо замість одного два концерти в день, щоб на них змогли потрапити всі охочі. Це складно, але ми звикли. Сподіваємося, що скоро вся країна повернеться до звичного ритму життя і наша робота буде у традиційному форматі.



Концерт гурту "Антитіла" до карантину / Фото пресслужби

Зараз говорять про можливий новий локдаун. Чи готовий колектив до нього? Можливо, вже думаєте над онлайн-концертами?

Ми готові до локдауну. Думаємо над проведенням концертів з дотриманням різних карантинних вимог. Єдине, чого не хочемо, – грати онлайн-концерти. Бо це зовсім не той формат і не та атмосфера, заради яких люди приходять на виступи гурту "Антитіла".

"Маскарад"

Поговоримо про новий сингл "Маскарад". Як взагалі з'явилася ідея написання такої пісні?

Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Україні та світі, намагаємося усі хвилювання транслювати через музику та відеоряд. Пісня "Маскарад" – це зображення внутрішніх станів учасників гурту, які є у нас протягом двох років. В ліриці є зміст, кліп насичений цікавими образами. У цьому треку кожен може знайти щось для себе.



Зйомки кліпу "Маскарад" / Фото з інстаграму гурту

А хто автор ідеї кліпу? Схожих відеоробіт в "Антитіл" ще не було. Що Ви відчували на зйомках?

Зйомки всі музиканти проводили спільно. Ми разом займалися режисурою, монтажем. А також залучали друзів, які професіонали у цих напрямках. Ідея кліпу належить нашому Сергію Вусику. А всі разом втілювали її в життя й допрацьовували.

Цей кліп можна назвати одним з наймасовіших серед тих, які презентували українські артисти. Розкажіть про підготовку до зйомок і сам процес.

Підготовка до зйомок відбувалася досить швидко. Від виникнення ідеї й до старту на знімальному майданчику пройшло приблизно 2 тижні. Хоча саму пісню та її ідею виношували довго. Було декілька місяців певних дискусій щодо того, що саме випускати далі. Задум відео потребувала масштабу. Якщо ми в кадрі показуємо зомбі, то їх має бути багато. Був варіанти намалювати їх графічно, але це було б помітно. Тому вирішили зробити по-чесному й зібрали на знімальному майданчику сотні людей.

Зйомки кліпу відбувалися в публічному місці, на пляжі в Київському морі. Навколо люди відпочивали в наметах. Коли почали знімати танцювальну частину відео й сотня зомбі вибудувалася для спільного танцю, було досить кумедно. Єдине, переживали, щоб вночі люди не жахалися наших образів. Та все пройшло добре.



Зйомки кліпу "Маскарад" на Київському морі / Фото з інстаграму гурту

Можливо, якісь моменти на знімальному майданчику Вам запам'яталися найбільше, які можете виділити?

Особисто мені найбільше запам'ятався момент, коли човен, у якому я плив в кадрі, перевертали. І я падав у воду в тому костюмі, в якому стояв у цьому човні. Важливо те, що в нас був лише один дубль. Перед тим, як зняти його, ми зробили декілька репетицій. Я відчував відповідальність і, на мою думку, непогано впорався.

"Антитіла" – "Маскарад": дивіться відео онлайн

Російські гастролери в Україні

Цього літа чимало російських виконавців дали концерти в Україні. Серед них і скандальні Баста, Світлана Лобода, Ані Лорак. Як Ви ставитеся до того, що артисти з країни-агресора виступають у нас?

Я проти того, щоб артисти, які підтримують окупацію Криму й так звані ЛНР і ДНР, мали можливість монетизувати свою творчість на території України. Підтримую нормативно-правове регулювання цього питання. Має бути законодавство, яке заборонятиме таким артистам вести гастрольну діяльність в Україні.

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Деякі українські співаки дружать з російськими гастролерами. Наприклад, Надя Дорофєєва в Одесі виступала зі Скриптонітом під час його сольного концерту, Володимир Остапчук на відпочинку вечеряв з Філіпом Кіркоровим. Як можете прокоментувати подібні вчинки? Адже це лише два приклади, а їх можна навести чимало.

Я не симпатизую таким вчинкам, але й не є тією людиною, яка має право розказувати іншим, як їм жити й що робити. Це питання – морально-етичне. Усіх нас по-різному виховували, кожен має різні життєві цінності. Тому, відповідаючи на питання такого формату, завжди стараюся говорити за себе. Від початку російсько-української війни гурт "Антитіла" закрив для себе можливість гастролювати в Росії й досі дотримується цього правила. Ми перестали комунікувати зі знайомими та артистами з країни-агресора. Насамперед для того, щоб не зраджувати власні принципи.



Гурт "Антитіла" / Фото пресслужби

Сім'я

Цього року Ви з дружиною та дітьми відпочивали на Кіпрі. Чому обрали саме цей острів?

Оскільки ми маємо маленьку Марусю, то для нас важливо, щоб переліт тривав до 3-ох годин. Марія важко переносить довгі перельоти та й загалом багатодітній сім'ї складно подорожувати й перебувати в літаку довгий час. Тому обирали локації, до яких недалеко летіти. Нам дуже сподобався клімат Кіпру, що корисний для дітей, і цього разу вирішили відправитися саме туди.



Тарас Тополя з дружиною і дітьми в аеропорту / Фото з інстаграму Тараса Тополі

Як відпочивали з дітьми?

Ми купалися в басейні та морі, каталися на водних мотоциклах, збирали різноколірні камінці. Щодня годину або дві приділяли вивченню англійської мови. За цей відпочинок діти вдосконалили навички з плавання, що для нас, батьків, дуже важливо.



Тарас Тополя з дружиною і дітьми на Кіпрі / Фото пресслужби

Зараз діти повернулися за шкільні парти, проте скоро можуть знову оголосити про дистанційне навчання. Як воно проходило у Вашій сім'ї?

Було дуже важко, оскільки дистанційне навчання у дітей такого віку, як наші, вимагає присутності батьків біля комп'ютера. Ми допомагали сину Роману виконувати всі домашні завдання. Марко ще ходить у дитячий садок. Дуже сподіваємося, що цього року вже не буде переходу на дистанційне навчання. Я впевнений, що 80 відсотків персоналу нашої школи вакциновані й це дозволить не зупиняти звичний навчальний процес. Зазначу, що Роман вчиться в школі повний день і домашні завдання також виконує там, з вчителями.

Хто допомагає з дітьми, коли Ви та дружина на гастролях?

Бабусі, дідусі, няня.



Тарас Тополя з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму Тараса Тополі

Сини й донька часто бувають на концертах "Антитіл"?

Не часто, але декілька таких приємних моментів було. Зазвичай, вони приїжджають на якісь масштабні події.

Львів

Гурт дуже креативно запросив львів'ян на осінні концерти. Зворушливий вірш, який занурює в осінню атмосферу стародавнього міста. Чия це ідея, записати саме таке відеозапрошення?

Ідея такого запрошення виникла у нашого PR-менеджера Анни Долинської. А ці віршовані рядки написав я, за годину.

Оскільки концерт LVIV EDITION буде особливим, то для нього ми вирішили записати таке особливе, креативне запрошення. На зустрічах з львів'янами та гостями міста 25-26 вересня зіграємо улюблені пісні та композиції з альбомів, які дуже рідко звучать на наших концертах, але львів'яни точно будуть підспівувати: "Невидимка", "Рожеві діви", "Завжди моя", "Ів Кусто" та багато інших. Історія кохання "Антитіл" з львівською публікою розпочалася ще на початку виходу гурту на велику сцену. Ми це дуже цінуємо і також любимо львів'ян, атмосферу стародавнього міста. З задоволенням готуємося до цих двох концертів, які, мабуть, більше ніколи не відбудуться.

Гурт "Антитіла" запрошує львів'ян і гостей міста на концерт: дивіться відео онлайн