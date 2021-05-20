Зворушливий виступ учасника зі Швейцарії Gjon's Tears запам'ятався глядачам мало не найбільше. Він розчулив публіку потужним вокалом та непідробними емоціями.

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Виступ Швейцарії

Gjon's Tears виступив з піснею Tout l’Univers. Гьон Мухарремай зізнався, що ще з дитинства мріяв стати відомим співаком. Тепер він переконаний, що музика дає йому можливість дарувати людям радість та позитивні емоції.

У талант хлопця неабияк вірив дідусь. Саме він привів онука на одне з телешоу в Албанії. І хлопцеві вдалося підкорити глядачів: він посів третє місце в проєкті "Got Talent".

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Зауважимо, Швейцарія також є лідеркою букмекерських прогнозів. Співакові Gjon’s Tears передбачають 7 місце у грандіозному фіналі. Серед інших фаворитів у другому півфіналі вже виступила Ісландія. Україна, якій пророкують 5 місце, приголомшила зал у Роттердамі 18 травня.

Натомість Італія та Франція, які, за букмекерськими прогнозами, мали б зайняти 1 та 2 місця відповідно, виступлять вже у великому фіналі як країни-засновниці конкурсу. Разом з ними вперше свою композицію представлять Нідерланди як країна-переможець.