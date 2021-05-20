Трогательное выступление участника из Швейцарии Gjon's Tears запомнилось зрителям едва ли не больше всего. Он растрогал публику мощным вокалом и неподдельными эмоциями.

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Выступление Швейцарии

Gjon's Tears выступил с песней Tout l'Univers. Гён Мухарремай признался, что с детства мечтал стать известным певцом. Теперь он убежден, что музыка дает ему возможность дарить людям радость и положительные эмоции.

В талант парня очень верил дедушка. Именно он привел внука на одно из телешоу в Албании. И парню удалось покорить зрителей: он занял третье место в проекте "Got Talent".

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Заметим, Швейцария также является лидером букмекерских прогнозов. Певцу Gjon's Tears предусматривают 7 место в грандиозном финале. Среди других фаворитов во втором полуфинале уже выступила Исландия. Украина, которой прочат 5 место, потрясла зал в Роттердаме 18 мая.

Зато Италия и Франция, которые, согласно букмекерским прогнозам, должны занять 1 и 2 места соответственно, выступят уже в большом финале как страны-основательницы конкурса. Вместе с ними впервые свою композицию представят Нидерланды как страна-победитель.