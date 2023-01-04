Після Національного відбору на Євробачення-2023 Moisei (Мойсей Бондаренко) продовжив їздити гарячими точками з "Культурним десантом". Нещодавно він відвідав деокупований Ізюм.

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Moisei зіграв на скрипці в Ізюмі

Міністерство культури та інформаційної політики поділилися відео, як Мойсей Бондаренко грає на скрипці у звільненому Ізюмі. Він стоїть на руїнах, а за ним спостерігають мешканці та інші військові.

Незламні. "Культурний десант" продовжує рухатись за маршрутом передової та деокупованими територіями,

– повідомили у МКІП.

Мойсей Бондаренко в Ізюмі: відео

Moisei на Нацвідборі

Військовий скрипаль Мойсей Бондаренко пройшов у фінал Національного відбору на Євробачення-2023. Вибір представника від України відбувся 17 грудня.

Moisei виступив на відборі з піснею I'm Not Alone, відкривши фінал. Суддя Тарас Тополя похвалив учасника за те, чим він займається, але додав, що над вокальною частиною пісні потрібна більша робота.

"Якщо країна тебе не обере, то знай, що ти вже й так досягнув високо, ти вже показав і довів собі та українцям, що ти вже серед "десятки", то вже достойний представляти Україну", – казав йому Тополя.

Moisei отримав лише 1 бал від членів журі, але від глядачів – 6 балів. Він посів 7 місце за остаточними результатами.