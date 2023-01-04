После Национального отбора на Евровидение-2023 Moisei (Моисей Бондаренко) продолжил ездить горячими точками с "Культурным десантом". Недавно он посетил деоккупированный Изюм.

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Moisei сыграл на скрипке в Изюме

Министерство культуры и информационной политики поделились видео, как Моисей Бондаренко играет на скрипке в освобожденном Изюме. Он стоит на развалинах, а за ним наблюдают жители и другие военные.

Несокрушимый. "Культурный десант" продолжает двигаться по маршруту передовой и деоккупированных территорий,

– сообщили в МКИП.

Моисей Бондаренко в Изюме: видео

Moisei на Нацотборе

Военный скрипач Моисей Бондаренко прошел в финал Национального отбора на Евровидение-2023. Выбор представителя Украины состоялся 17 декабря.

Moisei выступил на отборе с песней I'm Not Alone, открыв финал. Судья Тарас Тополя похвалил участника за то, чем он занимается, но добавил, что над вокальной частью песни требуется большая работа.

"Если страна тебя не выберет, то знай, что ты уже и так достиг высоко, ты уже показал и доказал себе и украинцам, что ты уже среди "десятки", то уже достоин представлять Украину", – говорил ему Тополя.

Moisei получил всего 1 балл от членов жюри, но от зрителей – 6 баллов. Он занял 7 место по окончательным результатами.