Учасник "Холостячки" Андрій Шатирко емоційно звернувся до Софії Стужук та Ігоря Пустовіта

Учасник першого сезону "Холостячки" Андрій Шатирко тривалий час тісно спілкувався з блогеркою та багатодітною мамою Софією Стужук. Однак чоловік приголомшив зізнанням про те, що новим ймовірним бойфрендом Софії є блогер Ігор Пустовіт.

Навесні Софія та Андрій разом пробули місяць в Лос-Анджелесі. Там відпочивали разом із дітьми та мамою блогерки. Тривалий час вони близько спілкувалися, в мережі навіть обговорювали ймовірний роман. Та виявилося, що між ними була дружба, а, можливо, навіть її не було.

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Андрій Шатирко про Софію Стужук та Ігоря Пустовіта

Чоловік наголосив, що шокований з поведінки Софії, адже вона переходить з одних аб'юзивних стосунків в інші. А також блокує його сторінку в інстаграмі. У висловлюваннях Шатирко не стримувався й навіть використав нецензурну лексику.

Андрій натякнув, що новим обранцем Стужук став відомий блогер Ігор Пустовіт, який нещодавно оскандалився інтерв'ю що стосувалося його розлучення з Сашею Пустовіт.

І твоєму черговому обранцю я сьогодні в очі сказав все на вулиці. І про те, як він х**во вчинив з колишньою дружиною. Шантажувати екскохану та матір дітей – це п**дець. Казати гидоту про жінку, з якою ти жив 6 років, – ти майстер, Ігорю,

– звернувся Андрій до Пустовіта та Стужук.

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Зазначимо, після повернення з Лос-Анджелеса Софія зазначала, що вони з Андрієм просто друзі, не вдається побудувати романтичні стосунки. Згодом вона полетіла на Мальдіви зі спортсменом з Амстердама, але пояснила, що вони обоє зрозуміли, що не пара. А нещодавно в інстаграм-сторіз Стужук з'явився новий чоловік, однак його особистість вона не розсекретила.

Тепер Андрій Шатирко розповів, що вони лише днями відновили спілкування, але він зрозумів, що це безглуздо. Після того, як Софія розповідала про аб'юзивні стосунки з колишнім чоловіком Дмитром Стужуком, який помер в жовтні минулого року, вона почала тісно спілкуватися з Ігорем Пустовітом, який на всю країну принизив ексдружину.

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Текст публікації Андрія Шатирка:

Я в шоку. Соню, ми в п'ятницю відновили спілкування, але сьогодні я зрозумів, що це безглуздо. З аб'юзу в аб'юз. Чим ти думаєш? Мене в цій х*рні не буде. Можеш блокувати мене, скільки заманеться. Я чесний і це головне.

І твоєму черговому обранцю я сьогодні в очі сказав все на вулиці. І про те, як він х**во вчинив з колишньою дружиною. Шантажувати екскохану та матір дітей – це п**дець. Казати гидоту про жінку, з якою ти жив 6 років, – ти майстер, Ігорю. Україна це побачила. А ось сьогодні в чоловічому діалозі зі мною на вулиці ти почав з'їжджати й казати будь-що. Веселіться. I'm off. І не забудьте обидвоє мене заблокувати. Що Стужук, що Пустовіт.