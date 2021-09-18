14 вересня в мережі вийшло резонансне інтерв'ю Саші Пустовіт (відомої також як Саші Бо) Маші Єфросиніній. Блогерка звинуватила свого чоловіка в аб'юзивних стосунках та розповіла, що приховувала за бездоганною картинкою в інстаграмі. Ігор Пустовіт також вирішив дати інтерв'ю ведучому Славі Дьоміну та розповісти свою версію подій.

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Ігор Пустовіт вибачився за своє інтерв'ю перед синами

В інстаграмі чоловік опублікував допис, у якому звернувся до своїх синів. Ігор написав, що його дружина "опустила тата на дно своїми легендами". Він звинуватив Машу Єфросиніну в тому, що їй важливі тільки рейтинги, але не проблеми людей.

Найголовнішу проблему вони, на жаль, з нею так і не обговорили, а просто заходились переконувати усіх в тому, що ваш тато – монстр. І це, якоюсь мірою, мабуть, правда…

– написав Пустовіт.

Блогер додав, що його в мережі принижують та ображають. Тож він дав інтерв'ю у відповідь, де розповів, як все "було насправді". Ігор підкреслив, що йому було важко піти на такий крок. Але так він нібито "допоможе не лише синам і Саші, але й сім'ям України".

"Речі, які розказуватиме ваш тато – не прикрашають його. Сам факт, що йому довелось кудись йти давати відповідь і робити також комусь рейтинги – не прикрашає його, але ви маєте його зрозуміти, він цього не хотів, у нього не залишалось вибору, він не за це боровся! Не цього добивався і не цього бажав в результаті!" – наголосив чоловік.

Ігор Пустовіт зауважив, що речі, про які він розповість в інтерв'ю, будуть болючими для всіх. Однак він нібито був змушений піти на такий крок. Наприкінці чоловік вибачився перед синами й попросив не повторювати помилок зіркових батьків.

Зверніть увагу! За словами ведучого Слави Дьоміна, інтерв'ю з Ігорем Пустовітом вийде у понеділок або вівторок, 20 і 21 вересня відповідно. Там буде лише технічний монтаж. Ведучий додав, що намагався бути об'єктивним.

Скандальне розлучення Саші та Ігоря Пустовітів

20 червня Саша Бо дала перше інтерв'ю Маші Єфросиніній, але його не оприлюднили відразу. Через 2 дні стало відомо, що подружжя блогерки розпалося. Саша ніяк не коментувала новину, тоді як Ігор підігрівав різноманітні чутки дописами та сторіз.

Через 2 місяці блогерка та підприємиця дала друге інтерв'ю телезірці. У ньому вона розповіла іншу сторону бездоганної інстаграм-картинки їхньої сім'ї.

Саша Бо зізналась про регулярні сварки, знецінювання та образи, яких не показувала в мережі. За її словами, чоловік – найбільший її хейтер, бо "б'є найсильніше – словами".

Блогерка додала, що упродовж 2 місяців триває шлюборозривний процес. За цей час Ігор погрожує розповісти таємниці дівчини: про булімію, закриту форму туберкульозу та небіологічного батька. Щоб уникнути оприлюднення цієї інформації в мережі від екскоханого, Саша розповіла про все сама.

Текст публікації Ігоря Пустовіта

Хлопці, хочу попросити у Вас вибачення за нас з мамою. Мама опустила тата на саме дно своїми легендами, ще й на усю Україну. Якби на місці Вашого тата був не Ваш тато – можливо він зараз був би вже у лікарні або і взагалі у якихось темніших і холодніших місцях. Мама не розуміла, що людині, якій вона так завзято принижувала Вашого тата, було насправді чхати на її справжні проблеми. Хтось просто робив інтеграцію і рейтинги. Але найголовнішу проблему вони, на жаль, з нею так і не обговорили, а просто заходились переконувати усіх в тому, що Ваш тато – монстр. І це, якоюсь мірою, мабуть, правда…

Ваш тато вирішив опуститися на ще глибше дно і піти розказати як усе було насправді. Не виніть за це його, бо йому дуже важко. Люди проклинають його найгіршими образами світу, погрожують, принижують... Але у Вашого тата достатньо сили не просто пережити це і дати відповідь, а ще й допомогти і Вам, і Вашій мамі, і допомогти тисячам сімей України не розлучитись, не втратити одне одного, не зруйнувати все. Заодно і Вам, мої зернятка, дати майстер-клас, як НЕ треба робити у майбутньому!

Речі, які розказуватиме Ваш тато – не прикрашають його. Сам факт, що йому довелось кудись йти давати відповідь і робити також комусь рейтинги - не прикрашає його, але Ви маєте його зрозуміти, він цього не хотів, у нього не залишалось вибору, він не за це боровся! Не цього добивався і не цього бажав в результаті!

Речі, які розповідатиме Ваш тато, будуть Вам неприємні, будуть навіть болючі. Будуть усім. І Вашому татові також. Але ми це переживемо. Якщо Ваша мама вже і вирішила винести усю брудну білизну з нашого дому, то вона забула ще пару десятків ящиків, і я вчора їй допоміг з ними. Бо якщо затіяла генеральне прибирання, то нехай в домі буде уже по-справжньому чисто. Нехай усе брудне і найбрудніше залишається там, позаду.

А Ви просто знайте, що я завжди був і буду поруч! Завжди допомагав і Вашій мамі, і Вам, і продовжуватиму це робити до самого кінця. Просто знайте, що я люблю Вас найбільше за усе на світі. Просто вибачте нам з мамою за усі наші помилки, за тупість, за нерозуміння, за меркантильність, за усі приниження і за весь біль. Просто вибачте і ніколи не повторяйте наших помилок.