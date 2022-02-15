Учасник гурту Kalush Orchestra у 2015 році публікував знімок біля Кремля: несподіваний фотофакт

Скандал навколо Нацвідбору-2022 продовжується, і тепер він вкотре зачепив західноукраїнський гурт Kalush Orchestra. Стало відомо, що учасник колективу Тимофій Музичук у 2015 році публікував неоднозначне фото на Красній площі.

Першими про це повідомили у фан-акаунті Євробачення, проте 24 канал теж перевірив інформацію та переконався, що знімок справді був оприлюднений в мережі 20 січня 2015 року о 00:05.

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На фотографії юний Тимофій у чудернацькій теплій шапці позує на тлі Собору Василя Блаженного у Москві.



Тимофій Музичук публікував фото на Красній площі у 2015-му / Скриншот з "ВКонтакте"

Реакція Kalush Orchestra

Менеджер гурту повідомив 24 каналу, що фотографію музикант начебто зробив ще до 2014 року, коли Росія не вела війну проти України.

Фото зроблено до 2014 року. Від початку російської агресії він не відвідував країну окупанта,

– йдеться у повідомленні.

У мережі також почали публікувати й інші факти перебування Тимофія у Росії начебто у 2016 році, проте менеджер їх заперечив і сказав, що виступ проводився ще у 2013 році.