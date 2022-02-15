Первыми об этом сообщили в фан-аккаунте Евровидения, однако 24 канал тоже проверил информацию и убедился, что снимок действительно был обнародован в сети 20 января 2015 года в 00:05.

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На фотографии юный Тимофей в чудной теплой шапке позирует на фоне Собора Василия Блаженного в Москве.

Тимофей Музычук опубликовал фото на Красной площади в 2015 году / Скриншот из "ВКонтакте"

Реакция Kalush Orchestra

Менеджер группы сообщил 24 каналу, что фотографию музыкант якобы сделал еще до 2014 года, когда Россия не вела войну против Украины.

Фото сделано до 2014 года. С начала российской агрессии он не посещал страну оккупанта,

– говорится в сообщении.

В сети также начали публиковать и другие факты пребывания Тимофея в России в 2016 году, однако менеджер их опроверг и сказал, что выступление проводилось еще в 2013 году.