Учасник "Голосу країни-11" Нікіта Ломакін мав роман з Мішель Андраде: деталі

Український співак, учасник "Голосу країни-11" Нікіта Ломакін декілька років тому мав романтичні стосунки з виконавицею болівійського походження Мішель Андраде. Історію кохання музикантів – читайте у матеріалі Showbiz 24.

Джерело: 24 канал

На сліпі прослуховування "Голосу країни-11" прийшов український виконавець Нікіта Ломакін. Виявилося, що він протягом 5-ти років зустрічався з підопічною Потапа – Мішель Андраде. Що відомо про зірковий роман – читайте далі.

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Історія кохання Ломакіна та Андраде

Мішель та Нікіта познайомилися ще у 2013 році. Тоді вони обоє брали учаасть у вокальному проєкті "Х-фактор". На той час Андраде було 17 років, а Ломакіну – 15. Вони підтримували один одного, почали дружити. Пізніше спілкування переросло в романтичні стосунки.

Закохані зустрічалися 5 років. За цей тривалий час у них часто виникали сварки через ревнощі. 3 роки тому Нікіта прийняв непросте рішення. Він розірвав стосунки з коханою.

Разом пара пережила багато труднощів, розставання було дуже болючим для обох. Попри усі негаразди, образи та біль, Нікіті та Мішель вдалося зберегти дружнє спілкування.

Під час ефіру "Голосу країни", у якому виступив співак, він пригадав історію, яку переживав разом з Мішель, та зізнався, що вдалося відпустити все погане, що було між ними.

Ми визнали свої помилки і продовжуємо кохати. Просто вирішили не присвоювати собі життя одне одного. Тішуся, що разом ми знайшли досить мудрості, щоб забути все погане і зрозуміти, як це – кохати,

– поділився Ломакін в одному з інстаграм-дописів.

Наразі екскохані кожен живуть своїм життям. Нещодавно Мішель розповіла, що її серце зайняте, проте не розсекретила свого обранця.