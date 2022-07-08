На Донеччині загинув учасник другого сезону шоу "Екси"
Джерело:інстаграм Світлани Погребняк
Учасник другого сезону шоу "Екси" Олександр Стрикаль загинув, захищаючи Україну. Це сталося 6 липня під час виконання бойового завдання на Донеччині. У чоловіка залишилася дружина та маленька донька.
Трагічну новину повідомила дружина Олександра – Світлана. Ще вчора вона обирала нову ванну, публікувала знімки з фотосесії, а сьогодні дізналася, що її коханий загинув у бою з окупантами.
Дивіться також "Тільки вчора поїхав від нього, щоб одружитися": Олег Сенцов підтримав побратима Філімонова
Світлана та Олександр запам'яталися глядачам шоу "Екси", яке показували на "Новому каналі", яскравими та веселими, завжди були на позитиві. Після участі в проєкті їхнє життя справді змінилося. Закохані насолоджувалися кожним днем, мріяли про майбутнє, виховували донечку Єву. Світлана в особистому блозі в інстаграмі ділилася моментами з життя.
Олександр Стрикаль загинув на війні
Але війна зруйнувала всі плани. Олександр разом з іншими чоловіками став на захист України. 28-річний воїн обороняв наші землі на Донеччині, де й загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося 6 липня. Дружина воїна не може усвідомити, що коханого більше немає.
Не знаю, що сказати. Я досі, як нежива. Саша загинув, захищаючи країну. Вічна пам'ять,
– написала дівчина в інстаграм-сторіс.
Олександр Стрикаль загинув на війні / Скриншот інстаграм-сторіс дружини
Знаменитості в ЗСУ
- Женя Галич нещодавно перебував на лікарняному, але вже повернувся на службу. Чоловік зміг пройти чергові навчання для покращення своїх бойових навичок.
- Нові навчання пройшов і 50-річний Олександр Положинський. Він навчився ще краще володіти зброєю та працювати з побратимами.
- Коля Серга, який вступив до тероборони, вирішив бути снайпером. Артист вже пройшов першу частину навчання, скоро буде друга.