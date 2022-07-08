Трагічну новину повідомила дружина Олександра – Світлана. Ще вчора вона обирала нову ванну, публікувала знімки з фотосесії, а сьогодні дізналася, що її коханий загинув у бою з окупантами.

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Світлана та Олександр запам'яталися глядачам шоу "Екси", яке показували на "Новому каналі", яскравими та веселими, завжди були на позитиві. Після участі в проєкті їхнє життя справді змінилося. Закохані насолоджувалися кожним днем, мріяли про майбутнє, виховували донечку Єву. Світлана в особистому блозі в інстаграмі ділилася моментами з життя.

Олександр Стрикаль загинув на війні

Але війна зруйнувала всі плани. Олександр разом з іншими чоловіками став на захист України. 28-річний воїн обороняв наші землі на Донеччині, де й загинув під час виконання бойового завдання. Це сталося 6 липня. Дружина воїна не може усвідомити, що коханого більше немає.

Не знаю, що сказати. Я досі, як нежива. Саша загинув, захищаючи країну. Вічна пам'ять,

– написала дівчина в інстаграм-сторіс.



Олександр Стрикаль загинув на війні / Скриншот інстаграм-сторіс дружини

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