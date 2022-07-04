Певний час Женя Галич перебував на реабілітації у Києві, де був вражений мирним життям міста. Де зараз перебуває артист – невідомо, але на кадрах помітно, що це не зона бойових дій.

Важливо Головне пам'ятати, якою ціною, – Женя Галич про мирний Київ, куди повернувся з фронту

Тренуватися, навчатися, просити порад та уроків у бойових пацанів, ділитися досвідом, ставити інколи дурні запитання, помилятися, ставати кращим потрібно постійно!!! Тому, як тільки випадає можливість та час – я завжди сумлінно виправляю свої криві рухи, – розповів Женя в інстаграмі.

Автором знімків став Дмитро Трембанчук, який зафіксував зірку під час навчальних стрільб. Кадри вийшли дуже ефектними.

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Галич у війську