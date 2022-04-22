UA So Beautiful: Святослав Вакарчук записав кавер на пісню Джо Кокера, який присвятив Україні

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував кавер на пісню Джо Кокера You are so beautiful. Артист присвятив свою версію пісні Україні.

Оскільки в "Океану Ельзи" є багато прихильників за кордоном, то він записав пісню англійською. Музикант прагне, щоб про красу його країни дізнався весь світ.

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Кавер Святослава Вакарчука на пісню Джо Кокера

Музикант опублікував зворушливе відео на ютубі "Океану Ельзи". У ролику він показав кадри квітучої та незалежної України, де люди раділи, планували, будували, поки в життя не увірвалася війна. Тепер ті українці, які мріяли про щасливе майбутнє, вимушені втікати від війни. Чоловіки стають на захист рідної землі, щоб вже зовсім скоро їхні дружини разом з дітьми змогли повернутися в мирну країну.

Ми все відбудуємо, Україна буде ще красивішою, ніж була до страшного ранку 24 лютого. І помстимося за тих, чиї життя обірвалися через росіян.

Святослав Вакарчук – UA So Beautiful: дивіться відео онлайн

Зазначимо, раніше Святослав Вакарчук анонсував вихід цієї пісні. Він розповідав, що у час війни пише вірші, а не пісні, однак не зміг залишити шанувальників без музичного сюрпризу та разом з командою "Океану Ельзи" записав кавер на популярний трек Джо Кокера.

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