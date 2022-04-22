UA So Beautiful: Святослав Вакарчук записав кавер на пісню Джо Кокера, який присвятив Україні
Джерело:ютуб-канал "Океану Ельзи"
Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук презентував кавер на пісню Джо Кокера You are so beautiful. Артист присвятив свою версію пісні Україні.
Оскільки в "Океану Ельзи" є багато прихильників за кордоном, то він записав пісню англійською. Музикант прагне, щоб про красу його країни дізнався весь світ.
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Кавер Святослава Вакарчука на пісню Джо Кокера
Музикант опублікував зворушливе відео на ютубі "Океану Ельзи". У ролику він показав кадри квітучої та незалежної України, де люди раділи, планували, будували, поки в життя не увірвалася війна. Тепер ті українці, які мріяли про щасливе майбутнє, вимушені втікати від війни. Чоловіки стають на захист рідної землі, щоб вже зовсім скоро їхні дружини разом з дітьми змогли повернутися в мирну країну.
Ми все відбудуємо, Україна буде ще красивішою, ніж була до страшного ранку 24 лютого. І помстимося за тих, чиї життя обірвалися через росіян.
Святослав Вакарчук – UA So Beautiful: дивіться відео онлайн
Зазначимо, раніше Святослав Вакарчук анонсував вихід цієї пісні. Він розповідав, що у час війни пише вірші, а не пісні, однак не зміг залишити шанувальників без музичного сюрпризу та разом з командою "Океану Ельзи" записав кавер на популярний трек Джо Кокера.
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