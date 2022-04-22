Поскольку у "Океана Эльзы" есть много поклонников за рубежом, то он записал песню на английском. Музыкант стремится к тому, чтобы о красоте его страны узнал весь мир.
Смотрите также С Горбуновым, Матвиенко и Зибровым: украинские дети поддержали защитников песней
Кавер Святослава Вакарчука на песню Джо Кокера
Музыкант опубликовал трогательное видео на ютубе "Океана Эльзы". В ролике он показал кадры процветающей и независимой Украины, где люди радовались, планировали, строили, пока в жизнь не ворвалась война. Теперь те украинцы, которые мечтали о счастливом будущем, вынуждены бежать от войны. Мужчины встают на защиту родной земли, чтобы уже совсем скоро их жены вместе с детьми смогли вернуться в мирную страну.
Мы все отстроим, Украина будет еще красивее, чем была до страшного утра 24 февраля. И отомстим за тех, чьи жизни оборвались из-за россиян.
Святослав Вакарчук – UA So Beautiful: смотрите видео онлайн
Ранее Святослав Вакарчук анонсировал выход этой песни. Он рассказывал, что во время войны пишет стихи, а не песни, однако не смог оставить поклонников без музыкального сюрприза и вместе с командой "Океана Эльзы" записал кавер на популярный трек Джо Кокера.
Современные песни об Украине
- Александр Пономарев вместе со звездными коллегами презентовал песню "Рідна Україна переможе".
- "Наша рідна Україна москаля прогнала": JULIK посвятил песню победе Украины.
- Pink Floyd выпустил песню с вокалом Андрея Хливнюка "Ой у лузі червона калина".