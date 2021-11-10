Шоумен Володимир Остапчук вакцинувався у червні цього року, тоді як його кохана Христина Горняк – лише наприкінці жовтня. Зіркова сім'я довгий час ділилась на вакцинаторів та "антиваксів", однак все ж дійшла згоди.

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Дружина ведучого, яка ніколи не щеплювалась навіть від грипу, обрала Pfizer. Вона пояснила, що й далі залишалася б у клубі "антиваксів", якби не поради кваліфікованих спеціалістів.

Свою думку я не змінила, я тягла так довго як могла, і радше, змушена. Порадившись з лікарями, яким я довіряю, вирішила все ж таки вакцинуватися,

– заявила Христина Горняк.

Вона додала, що найбільше на неї вплинули поради лікаря-гінеколога. Як відомо, подружжя планує спільних дітей, тому Христина, як майбутня мама, прагне убезпечити себе від усіх ризиків.

"Не зробила б цього, якби не довгі розмови з лікарями, з тими ж гінекологами. Вони кажуть, якщо завагітніти невакцинованою і захворіти, то можна отримати дуже великі ускладнення. Це, напевно, і стало причиною, чому я вирішила вакцинуватися", – зізналась обраниця Остапчука.

Дружина Володимира Остапчука вакцинувалась / Фото з інстаграму Христини Горняк

Нагадаємо, сам Володимир Остапчук вакцинувався уже втретє! У червні він щепився CoronaVac, адже на той момент Pfizer був "не для простих смертних". За лічені дні до вікенду в Парижі він отримав бустерне щеплення. Схоже, у той самий день його дружина вколола першу дозу.

Зауважимо, в Україні вдосталь блогерів-мільйонників, які виступають проти вакцинації. Раніше ми писали, як так звані "інфлюенсери" маніпулюють підписниками, збільшуючи перегляди у "сторіз", і пояснювали, чому вони неправі.