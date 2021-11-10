Шоумен Владимир Остапчук вакцинировался в июне этого года, тогда как его возлюбленная Кристина Горняк – только в конце октября. Звездная семья долгое время делилась на вакцинаторов и "антиваксеров", однако все же пришла к согласию.

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Жена ведущего, которая никогда не прививалась даже от гриппа, выбрала Pfizer. Она объяснила, что и дальше оставалась бы в клубе "антиваксеров", если бы не советы квалифицированных специалистов.

Свое мнение я не изменила, я тянула так долго как могла, и скорее вынуждена. Посоветовавшись с врачами, которым я доверяю, решила все-таки вакцинироваться,

– заявила Кристина Горняк.

Она добавила, что больше всего на нее повлияли советы врача-гинеколога. Как известно, супруги планируют общих детей, поэтому Кристина, как будущая мама, стремится обезопасить себя от всех рисков.

"Не сделала бы этого, если бы не долгие разговоры с врачами, с теми же гинекологами. Они говорят, если забеременеть невакцинированной и заболеть, то можно получить очень большие осложнения. Это, наверное, и послужило причиной, почему я решила вакцинироваться", – призналась избранница Остапчука.



Жена Владимира Остапчука вакцинировалась / Фото из инстаграма Кристины Горняк

Напомним, сам Владимир Остапчук вакцинировался уже в третий раз! В июне он привился CoronaVac, ведь на тот момент Pfizer был "не для простых смертных". За считанные дни до уик-энда в Париже он получил бустерную прививку. Похоже, в тот же день его жена уколола первую дозу.

Заметим, в Украине достаточно блогеров-миллионников, которые выступают против вакцинации. Раньше мы писали, как так называемые "инфлюенсеры" манипулируют подписчиками, увеличивая просмотры в "сториз", и объясняли, почему они неправы.