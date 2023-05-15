Як відоме фото з "Азовсталі": TVORCHI показали алюзію під час свого виступу на Євробаченні-2023

У конкурсному номері гурту TVORCHI, який представляв Україну на Євробаченні-2023, було відсилання на відоме фото з "Азовсталі", коли світло пробивалося крізь зруйновану стелю на завод.

Про цю алюзію розповів український режисер Олег Боднарчук, який є автором постановки номеру для TVORCHI. Нагадаємо, що Україна на конкурсі посіла 6 місце.

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Він опублікував колаж, який складається з відомого фото з "Азовсталі" і фрагменту виступу українського гурту на Євробаченні-2023.



Фото з "Азовсталі" та номер TVORCHI / Колаж Олега Боднарчука

Зазначимо, що фото з "Азовсталі" зробив пресофіцер батальйону Нацгвардії "Азов" Дмитро Козацький. Він раніше розповідав, що побачив промінь світла з легендарного фото під час переходу з одного бункера до іншого. "Я взагалі не уявляв, що ця фотографія може викликати такий резонанс, тому що для мене вона була дуже символічна, я її беріг до останнього дня. Цей промінь надії світить і досі, я сподіваюся, гріє дружин, батьків, сім'ї, які чекають на своїх із полону", – казав він.

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Нагадаємо, що перед виступом TVORCHI на конкурсі в Україні оголосили повітряну тривогу, а невдовзі стало відомо, що російські окупанти обстріляли рідне місто учасників – Тернопіль. Артисти під час прямого ефіру з'явилися в кадрі з табличкою, на якій було написано назву міста.

Крім того, після виступу у фіналі у грін-румі TVORCHI й українська делегація підняла табличку з назвою міста “Тернопіль”, щоб привернути увагу Європи до того жаху, який відбувається прямо зараз. це побачили у прямому ефірі 160 мільйонів глядачів зі всього світу. “Європо, об’єднайся проти зла заради миру!”, – звернулися артисти.

Євробачення 2023 фінал – Україна – TVORCHI – Heart of Steel: дивіться відео

До слова, у фіналі Євробачення-2023 від України заспівав гурт TVORCHI – трек Heart of Steel про сталеві серця. Хлопці посіли 6 місце завдяки шаленій підтримці глядачів. Проте українці в соцмережах реагують по-різному. 24 Канал зібрав реакції соцмереж.