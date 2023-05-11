Зазначимо, що на церемонії відкриття Євробачення-2023 TVORCHI вразили своїми костюмами. На їхніх жакетах були написані імена передчасно народжених дітей за час війни в Україні.

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Перед тим, як виконати свою конкурсну пісню Heart of Steel, Джеффрі та Андрій виступили з потужною промовою про війну в Україні.

Дует нагадав, що поки дрони в Ліверпулі малювали картинки в небі, дрони в небі України, запущені російськими вбивцями, летіли у напрямку будинків, де спали люди.

Вчора тут було грандіозне шоу. Дрони створювали малюнки в небі, і ми були в захваті від побаченого. У той же час дещо відбувалося і в небі Києва. Дрони, тільки російські дрони атакували Київ, постраждали багато людей,

– сказали TVORCHI.

Артисти наголосили, що це дві реальності, у якій українці живуть. "Треба знати, бачити, відкривати очі та серця, залізні серця, треба зупинити зло", – наголосив гурт.

TVORCHI зазначили, що Євробачення-2023 – це не те місце, де заведено говорити сумні речі, але вони повинні сказати про силу, мужність та сміливість людей. "Ми присвячуємо цю пісню Heart of Steel кожному з вас тут", – сказали музиканти.

Нагадаємо, TVORCHI виступатимуть у фіналі Євробачення-2023 у суботу, 13 травня. За правилами конкурсу Україна оминає півфінали завдяки перемозі минулого року. Український дует вийде на сцену під номером 19.

Нагадаємо, що букмекери не прогнозують Україні перемогу, проте ми теж в лідерах. За кілька днів до першого півфіналу Україну була на четвертому місці, але вже 9 травня TVORCHI повернулися на третю позицію та мають 7% шансів на перемогу.