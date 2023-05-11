Отметим, что на церемонии открытия Евровидения-2023 TVORCHI поразили своими костюмами. На их жакетах были написаны имена ранорожденных детей за время войны в Украине.

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Прежде чем исполнить свою конкурсную песню Heart of Steel, Джеффри и Андрей выступили с мощной речью о войне в Украине.

Дуэт напомнил, что пока дроны в Ливерпуле рисовали картинки в небе, дроны в небе Украины, запущенные россиянами-убийцами, летели в направлении домов, где спали люди.

Вчера здесь было потрясающее шоу. Дроны создавали рисунки в небе, и мы были в восторге от увиденного. В то же время кое-что происходило и в небе Киева. Дроны, только российские дроны атаковали Киев, пострадали многие,

– сказали TVORCHI.

Артисты подчеркнули, что это две реальности, в которой живут украинцы. "Надо знать, видеть, открывать глаза и сердца, железные сердца, нужно остановить зло", – подчеркнула группа.

TVORCHI отметили, что Евровидение-2023 – это не то место, где принято говорить грустные вещи, но они должны сказать о силе, мужестве и смелости людей. "Мы посвящаем эту песню Heart of Steel каждому из вас здесь", – сказали музыканты.

Напомним, TVORCHI будут выступать в финале Евровидения-2023 в субботу, 13 мая. По правилам конкурса Украина обходит полуфиналы благодаря победе прошлого года. Украинский дуэт выйдет на сцену номер 19.

Напомним, что букмекеры не прогнозируют Украине победу, но мы тоже в лидерах. За несколько дней до первого полуфинала Украина была на четвертом месте, но уже 9 мая TVORCHI вернулись на третью позицию и имеют 7% шансов на победу.