Зустріли гімном України: TVORCHI прилетіли на Євробачення-2023 в Ліверпуль – перші відео
Джерело:TVORCHI
Гурт TVORCHI, який цього року преставляє Україну на Євробаченні-2023, вже прибув до Ліверпуля, де наступного тижня пройде конкурс. Зустрічали артистів дуже гучно та з гімном України.
В Інстаграм-сторіс "Творчі" поділилися першими відео, як їх зустріли в Ліверпулі. Тепер їх чекає тиждень підготовки до Євробачення-2023.
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Українських артистів дуже тепло зустріли в аеропорту. На відео можна побачити, як TVORCHI та їхню команду зустрічають оплесками люди у жовтих і синіх футболках. Для співаків увімкнули гімн України, а натовп людей виконав його ще й мовою жестів. Це викликало бурю емоцій у наших артистів. "Чути гімн України в такий час – зворушливо до сліз", – заявили зірки.
Дивіться відео, як зустрічали гурт TVORCHI в Ліверпулі:
Також музикантів особисто зустрів лорд-мер Ліверпуля Рой Гледден, який висловив сподівання, що Tvorchi приємно проведуть час у місті.
Артистів особисто зустрів лорд-мер Ліверпуля / Скриншот з інстаграму TVORCHI
Згодом артисти опублікувлаи ще одне відео. На ньому видно, що коли вони заходять до аеропорту, там грає їхня пісня Heart of Steel, з якою вони і підкорюватимуть сцену Євробачення-2023.
Дивіться відео, як зустрічали TVORCHI в Ліверпулі:
Додамо, що перед поїздкою в Ліверпуль "Творчі" в Києві зустрілися з міністром культури та інформаційної політики Олександром Ткаченком. Він побажав хлопцям успіхів на Євробаченні-2023.
Нагадаємо, що перша репетиція TVORCHI запланована вже на четвер, 4 травня. Як представники країні-переможниці минулого року, вони виступлять одразу у фіналі Євробачення-2023 під номером 19.
Сцену Євробачення-2023 вже відкрили: останні новини
- 26 квітня король Чарльз III та королева Камілла завітали на M&S Bank Arena в Ліверпулі й відкрили сцену Євробачення-2023. Вони запалили вогні та познайомились з ведучими музичного конкурсу, зокрема і з Юлією Саніною.
- Додамо, що Злата Огнєвіч вдруге стане речницею від України на музичному конкурсі. Вона з'явиться у грандіозному фіналі та оголосить найвищі бали для учасників від українського національного журі.
- Букмекери уважно слідкують й роблять ставки на переможця. У десятці фаворитів – Швеція, Фінляндія та Україна, але які насправді шанси на перемогу у гурту TVORCHI – дивіться у статті.
- До слова, в Ліверпулі вде почалися репетиції Євробачення-2023, яке стартує 9 травня. Режисер та креативний директор від України Герман Нєнов першим з команди прибув у Велику Британію та долучився до підготовчих заходах. Він показав, як все вдібувається.