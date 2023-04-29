Щороку кожна країна-учасник Євробачення обирає свого речника. Ця людина повинна оголосити найвищі бали від національного журі своєї країни. У 2021 році ця роль належала TAYANNA, у 2022 – Катерині Павленко.

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Злата Огнєвіч – речниця від України на Євробаченні

Обличчям України на Євробаченні-2023 стане Злата Огнєвіч. Вона з'явиться у гранд-фіналі та назве країни, які отримають найбільше балів від українського національного журі.

Така важлива місія, як оголошення балів національного журі, цьогоріч покладена на Злату Огнєвіч, яка свого часу принесла нашій країні високу третю сходинку,

– повідомила голова української делегації на Євробаченні Оксана Скибінська.

Злата Огнєвіч згадала свою участь у музичному конкурсі й зізналась, що дуже рада, що зможе ощасливити лідерів хорошими балами від України.

Мені приємно, що на цьогорічному Євробаченні я буду оголошувати найвищі оцінки від журі. Я згадую, радість нашої команди, коли у 2013 році оголошували мої бали. Це момент радості, тому я щаслива, що зможу комусь принести гарну звістку.

Злата стане речницею України: відео

"На жаль, через російське повномасштабне вторгнення цьогоріч ми не можемо прийняти Пісенний конкурс у себе вдома, але попри все — Україна буде наживо в гранд-фіналі шоу в особі нашої речниці. 13 травня в прямому ефірі з самого серця України Злата оголосить, кому саме наша країна віддала найвищий бал", – додала Оксана Скибінська.

Нагадаємо, 26 квітня король Чарльз III та королева Камілла завітали на M&S Bank Arena в Ліверпулі й відкрили сцену Євробачення-2023. Вони запалили вогні та познайомились з ведучими музичного конкурсу.

Злата Огнєвіч та Євробачення