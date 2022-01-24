У твідовому костюмі: королева Летиція вразила елегантним образом
Джерело:24 канал
Іспанська королева Летиція повернулась до роботи після вихідних. У твідовому костюмі вона з'явилась на церемонії вручення нагород.
Іспанська королева Летиція вийшла на публіку в Мадриді. Вона відвідала церемонію вручення Почесної медалі Королівської академії красних мистецтв.
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Образ Летиції
Королева Іспанії під час нового виходу постала в елегантному аутфіті. Вона обрала сіро-синій твідовий костюм, що складався зі спідниці довжини міді з квітковою вишивкою та жакеті. Широкий пояс зробив акцент на тонкій талії.
Її Величність поєднала вбрання зі стильними лакованими туфлями на високих підборах, а також клатчем зі зміїної шкіри. Образ доповнили золоті сережки-кільця.
Королева Летиція розпустила та злегка накрутила волосся. На обличчі вона зробила вишуканий макіяж.
Королева Летиція / Фото Getty Images
Зауважимо, королева цього разу повторила образ. Твідовий костюм вона вже одягала у 2020 році, коли відвідала урочисте відкриття лікарні. Тоді Летиція довершила вбрання іншими туфлями та сумкою.
Королева Летиція / Фото Getty Images
Останні образи королеви Летиції
- Для ділової зустрічі іспанська королева приміряла сірий штанний костюм, який поєднала з чорними туфлями.
- На відкриття ярмарку туризму Летиція одягнула білий гольф, чорні шкіряні штани та стильне чорно-біле пальто з клітчастим принтом.
- У вінтажній сукні своєї свекрухи від Valentino Її Величність постала на урочистому прийомі в Королівському палаці Мадрида