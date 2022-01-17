У понеділок, 17 січня, Летиція підтримала чоловіка Філіпа VI на урочистому прийомі в Королівському палаці Мадрида. Для зустрічі з дипломатичним корпусом вона обрала аутфіт, який обговорює вся світова преса.

До теми Від бюджетних суконь до образів від Armani: 10 найкращих виходів королеви Летиції за 2021 рік

Образ Летиції в сукні свекрухи

На іспанській королеві сукня від Valentino, якій майже пів століття – 45 років. Верх образу – це романтична шифонова блузка ніжно-рожевого кольору з квітковою вишивкою. Тоді як низ – пишна зелена спідниця з високою талією. У цьому платті королева Софія, мати Філіпа VI, відвідувала Німеччину 1977 року.

Летиція підібрала двоколірні сережки з рубінами і смарагдами, які фантастично поєднувалися з вінтажною сукнею. Волосся Її Величність зібрала у низький хвіст і нанесла легкий макіяж з акцентом на очі, адже вже півтора року не виходить у світ без захисної маски.

Королева Летиція у вінтажній сукні Valentino, яку носила її свекруха / Фото Getty Images

Філіп VI і Летиція у вінтажній сукні Valentino, яку носила її свекруха / Фото Getty Images

Образи Летиції 2022 року