Після зимових канікул Кейт і Вільям повернулися до виконання королівських обов'язків. Під час одного з виходів у 2022 році відбулася миловидна подія.

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Кейт Міддлтон з малюком на руках

Коли герцоги Кембриджські 20 січня перебували в благодійній організації "Церква на вулиці", туди прийшла мама з 3-місячною донькою Анастасією. Кейт Міддлтон не втрималася й взяла дівчинку на руки. Цей миловидний момент зазнімкували папараці.



Кейт Міддлтон з малюком на руках / Фото Getty Images



Кейт Міддлтон з малюком на руках / Фото Getty Images

Та схоже, що принцу Вільяма подобається статус батька трьох дітей і поповнення в сім'ї він не бажає. Коли його дружина тримала крихітку на руках, він жартома сказав до присутніх: "Не підкидайте їй більше ідей!". З цієї фрази всі гуртом посміялися.