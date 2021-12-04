На вечірці з нагоди закінчення чергового сезону "Танців з зірками" Максим Чмерковський виступив з особливою промовою. У ній він висловився про шоу та країну, в якій народився.

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Макс Чмерковський про "Танці з зірками" та Україну

Чемпіон з латиноамериканських танців залишився задоволений сезоном танцювального шоу, в якому стався його дебют як члена журі.

Я вам вдячний за ці 13 тижнів. Дуже довгих... Ви допомогли мені зрозуміти, що "Танці з зірками" – це не якась телевізійна фігня,

– поділився суддя проєкту.

"З першого ефіру я відчув, що я вдома. Я із задоволенням ще братиму участь. Я сподіваюся, що таки чимось допоміг. Я хочу сказати, що це крутий проєкт. За нього треба триматись. Хоч би що там було, це треба продовжувати, залишати на телебаченні. Тому що без нього у нас, у принципі, у багатьох не буде роботи", – сказав Чмерковський з гумором.

Максим подякував всім причетним за участь у проєкті, а також не зміг не висловитися про Україну, в яку повернувся вперше за 8 років.

Україна – креативна країна! Тут стільки талантів. Ви на дуже крутому високому рівні. Чим можу буду допомагати. Як зможу, я все сюди перетягну. Давайте продовжувати так само!

– сказав він.

Також Максим Чмерковський показав відео, у якому вмістив усі 3 місяці перебування в Україні.

Додамо, 8 років Макс Чмерковський намагався повернутися в Україну. Тому пропозиція стати суддею на "Танцях з зірками" йому сподобалась. Чоловік погодився й прилетів на проєкт з Лос-Анджелеса.