На вечеринке по случаю окончания очередного сезона "Танцев со звездами" Максим Чмерковский выступил с особенной речью. В ней он высказался о шоу и стране, в которой родился.

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Макс Чмерковский о "Танцах со звездами" и Украине

Чемпион по латиноамериканским танцам остался доволен сезоном танцевального шоу, в котором произошел его дебют как члена жюри.

Я вам благодарен за эти 13 недель. Очень длинных... Вы помогли мне понять, что "Танцы со звездами" – это не какая-то телевизионная фигня,

– поделился судья проекта.

"С первого эфира я почувствовал, что я дома. Я с удовольствием еще буду участвовать. Я надеюсь, что чем-то помог. Я хочу сказать, что это крутой проект. За него надо держаться. Что бы там ни было, это надо продолжать, оставлять на телевидении. Потому что без него у нас, в принципе, у многих не будет работы", – сказал Чмерковский с юмором.

Максим поблагодарил всех причастных за участие в проекте, а также не смог не высказаться об Украине, в которую вернулся впервые за 8 лет.

Украина – креативная страна! Здесь столько талантов. Вы на очень крутом высоком уровне. Чем могу буду помогать. Как смогу, я все сюда перетащу. Давайте продолжать так же!

– сказал он.

Также Максим Чмерковский показал видео, в котором вместил все 3 месяца пребывания в Украине.

Добавим, 8 лет Макс Чмерковский пытался вернуться в Украину. Поэтому предложение стать судьей на "Танцах со звездами" ему понравилось. Мужчина согласился и прилетел на проект из Лос-Анджелеса.