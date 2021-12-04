Спортсменка Ольга Харлан та її партнер Дмитро Дікусар на шоу "Танці з зірками" дійшли до суперфіналу, хоч і не здобули бажану перемогу. Упродовж всього часу бойфренд фехтувальниці помітно ревнував її до танцівника.

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Ольга Харлан про ревнощі бойфренда

Суперфіналістка танцювального проєкту зізналась, що Луїджі Самеле важко переносив партнерські виступи коханої.

Для нього цей період танців теж дуже складний. Дуже складний. Тому що він мене не бачить. Він бачить, як я трусь об гарного чоловіка. Він дивиться на мене у відвертих костюмах. Йому теж це складно, я його теж розумію і всіляко намагаюся якось згладити це все,

– зізналась спортсменка.



Ольга Харлан і Дмитро Дікусар / Фото з інстаграму Харлан

Ольга Харлан зізналась, що бойфренд не влаштовував їй сцени ревнощів. Однак це почуття в нього проявлялося по-іншому.

"Ось ти мені не написала смс", "пізно написала", "забула". Нервувався він, у нього був тригер. Тобто він помічав такі ось дрібні речі, як я написала через півтори години, а не годину, як обіцяла", – поділилась зірка.

Зазначимо, що Луїджі Самеле ще перед початком проєкту "Танці з зірками" розповів, що точно буде ревнувати кохану. Але оскільки він зрозумів, що танцювати – дитяча мрія Ольги Харлан, то підтримав її у боротьбі за головний кубок.