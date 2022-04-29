Тут предки Чорновола, Стуса і батька Бандери: Alyona Alyona вразила емоційним треком "Перемога"

Реперка Alyona Alyona як ніхто інший творить під час війни. За два місяці вона випустила вже три сингли. Останній – "Перемога". Його зірка написала зі злості на росіян і з вірою в Батьківщину.

Потужний трек "Перемога" народився, коли Alyona Alyona чотири дні сиділа вдома, бо саме стільки тривала комендантська година в її рідній Баришівці, що під Києвом. У цій пісні реперка виплеснула всю агресію і злість на росіян, які прийшли на нашу землю з війною.

Не пропустіть Сенсаційна прем'єра: Ед Ширан записав спільний хіт з "Антитілами" – опубліковано перший фрагмент

Alyona Alyona про трек "Перемога"

Кожна подія в Бучі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Луганській та Донецькій областях злістю просочувалася крізь мене, майже непомітно. Просочувалася в саме серце. От воно й виплеснулося. У монолог,

– представила реперка.

У новому синглі Alyona Alyona згадала про росіян, які "слухають лайно, що там віщають", про орків, що "тут згорають на своїх власних кострах", про міжнародні організації, які "мовчки відсиджуються", і про українців – "предків Чорновола, Стуса і батька Бандери". Так, головний меседж її хіта – "настане їх кінець, за нами буде перемога".

"Скільки звірств ще б не зробили російські солдати, ми все одно переможемо, і кожен з них все одно розплатиться за всі свої вчинки. Перемога за нами! Слава Україні", – переконана Alyona Alyona.

Alyona Alyona – Перемога: дивіться відео онлайн

Останні прем'єри українських артистів

Макс Барських презентував потужний хіт Don't F*ck with Ukraine. Ця "воєнна" композиція про відважні ЗСУ та народний спротив.

презентував потужний хіт Don't F*ck with Ukraine. Ця "воєнна" композиція про відважні ЗСУ та народний спротив. Володимир Дантес випустив пісню для тих, хто переходить на українську мову – "Обійми".

випустив пісню для тих, хто переходить на українську мову – "Обійми". "Океан Ельзи" заспівав про Маріуполь і бійців "Азову" в пісні "Місто Марії".

Повний текст публікації Alyona Alyona

Одного разу в Баришівці комендантська година тривала повних чотири дні. Після того, як вийшла "Молитва", я вперше мала час, щоб написати щось.

Раніше агресію я не пускала у своє серце. Завжди була зайнята потребами людей і волонтерством. Але кожна подія в Бучі, Маріуполі, Харкові, Чернігові, Луганській та Донецькій областях злістю просочувалася крізь мене, майже непомітно. Просочувалася в саме серце. От воно й виплеснулося. У монолог. Хочу ним з вами поділитися.

Скільки звірств ще б не зробили російські солдати, ми все одно переможемо, і кожен з них все одно розплатиться за всі свої вчинки. Перемога за нами! Слава Україні.