Мощный трек "Перемога" родился, когда Alyona Alyona четыре дня сидела дома, потому что именно столько длился комендантский час в ее родной Барышевке, что под Киевом. В этой песне реперша выплеснула всю агрессию и злость на россиян, пришедших на нашу землю с войной.
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Alyona Alyona о треке "Перемога"
Каждое событие в Буче, Мариуполе, Харькове, Чернигове, Луганской и Донецкой областях злобой просачивалось сквозь меня, почти незаметно. Просачивалось в самое сердце. Вот она и выплеснулась. В монолог,
– представила реперша.
В новом сингле Alyona Alyona вспомнила о россиянах, которые "слухають лайно, що там віщають", об орках, что "тут згорають на своїх власних кострах", о международных организациях, которые "мовчки відсиджуються", и об украинцах – "предках Чорновола, Стуса і батька Бандери". Так, главный месседж ее хита – "настане їх кінець, за нами буде перемога".
"Сколько зверств еще не сделали бы российские солдаты, мы все равно победим, и каждый из них все равно расплатится за все свои поступки. Победа за нами! Слава Украине", – убеждена Alyona Alyona.
Alyona Alyona – Перемога: смотрите видео онлайн
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Полный текст публикации Alyona Alyona
Однажды в Барышевке комендантский час длился полные четыре дня. После того, как вышла "Молитва", у меня впервые было время, чтобы написать что-то.
Раньше агрессию я не пускала в свое сердце. Всегда была занята потребностями людей и волонтерством. Но каждое событие в Буче, Мариуполе, Харькове, Чернигове, Луганской и Донецкой областях злобой просачивалось сквозь меня, почти незаметно. Просачивалось в самое сердце. Вот она и выплеснулась. В монолог. Хочу с вами поделиться.
Сколько зверств еще бы не совершили русские солдаты, мы все равно победим, и каждый из них все равно расплатится за все свои поступки. Победа за нами! Слава Украине.