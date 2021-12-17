Відомий український ведучий Андрій Джеджула розповів, що через постійні образи вирішив подати на колишню дружину до суду. Але у відповідь нібито нарвався на істерику.

Читайте також Дженніфер Лопес розізлилась на Бена Аффлека через інтерв'ю про колишню дружину, – ЗМІ

Я подав позов на відстоювання честі та гідності. Ціна питання – 1 гривня. Вона істерику влаштувала: "Ти на самотню мати подаєш". По-перше, вона не мати-одиначка – я нікуди не подівся, дитиною займаюся,

– розповів шоумен.

Андрій Джеджула додав, що коли дружина програє, то виплатить чоловіку 1 гривню моральної компенсації. Все тому, що це для нього не головне.

"Якщо вона програє, вона має виплатити мені 1 гривню моральної компенсації. Усі витрати лежать мені. Але у разі програшу їй доведеться написати, що це є неправдивою інформацією", – заявив він.



Андрій Джеджула з донькою / Фото з інстаграму Андрія Джеджули

До слова, Юлія Леус також подала до суду на чоловіка. Вона вимагає забезпечувати її до того часу, коли новонародженій доньці не виповниться 3 роки. Сам Джеджула прокоментував це й заявив, що у блозі жінка часто стверджує, що є самостійною.

Скандальні стосунки Джеджули та Леус