Відомий український ведучий Андрій Джеджула розповів, що через постійні образи вирішив подати на колишню дружину до суду. Але у відповідь нібито нарвався на істерику.
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Я подав позов на відстоювання честі та гідності. Ціна питання – 1 гривня. Вона істерику влаштувала: "Ти на самотню мати подаєш". По-перше, вона не мати-одиначка – я нікуди не подівся, дитиною займаюся,
– розповів шоумен.
Андрій Джеджула додав, що коли дружина програє, то виплатить чоловіку 1 гривню моральної компенсації. Все тому, що це для нього не головне.
"Якщо вона програє, вона має виплатити мені 1 гривню моральної компенсації. Усі витрати лежать мені. Але у разі програшу їй доведеться написати, що це є неправдивою інформацією", – заявив він.
Андрій Джеджула з донькою / Фото з інстаграму Андрія Джеджули
До слова, Юлія Леус також подала до суду на чоловіка. Вона вимагає забезпечувати її до того часу, коли новонародженій доньці не виповниться 3 роки. Сам Джеджула прокоментував це й заявив, що у блозі жінка часто стверджує, що є самостійною.
Скандальні стосунки Джеджули та Леус
- Подружжя мало чималі проблеми у стосунках ще до того, як народилась донька Аделіна. Юлія Леус звинувачувала чоловіка в аб'юзі, однак не хотіла йти від нього, адже чекала дитину. Після народження донечки вона навіть повернулася у квартиру шоумена.
- Наприкінці червня Юлія Леус захворіла на коронавірус та заявила, що Андрій Джеджула з поліцією розшукував їх з донькою.
- Вже за кілька днів блогерка приголомшила новими деталями. Вона заявила, що ведучий нібито погрожував їй через гострі висловлювання, тому вона викликала на нього поліцію.
- Андрій Джеджула у відповідь провів прямий ефір, де назвав дружину "чудовим маніпулятором, який навчився жити коштом таких дурнів, як він". На його думку, Юлія розпалює скандал заради хайпу. Після цього Леус заборонила бачитися батькові з донькою та пригрозила судом.