З першого дня війни Андрій Данилко гнівно висловлюється на адресу росіян і тих, хто виправдовує про війну. Після 24 лютого він "повністю закрив двері" в країну-агресорку й не планує співати для тамтешньої публіки. Проте зірка хоче зазирнути в очі їхнім дітям.

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Андрій Данилко про поїздку на Росію

Можливо, в старості на інвалідному візку скажу: "Ваші батьки слухали "Хорошо, все буде хорошо"… Мені просто так цікаво подивитися цим людям в очі, коли вони дізнаються правду, як це все відбувалося. Що вони тоді говоритимуть?

– риторично поцікавився Андрій Данилко.

Щодо роботи, то шоумен вважає, що після війни зможе заробляти й в Україні. Зараз Данилко роздає інтерв'ю зі своєї квартири на Хрещатику, тож Сердючка ніде не виступає. Усе тому, що, за словами артиста, людям зараз не до музики.

"Зараз людям не до концертів. Я бачив якісь ефіри, марафони, їх дуже мало хто дивиться. Мені здається, люди зайняті абсолютно іншим, але якщо це треба буде, то звичайно, ми готові", – поділився Данилко.