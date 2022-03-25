Андрій Данилко дав інтерв'ю російському незалежному виданню "Медуза". Він розповів, яка різниця між українцями та росіянами.

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Андрій Данилко про відмінність від росіян і українців

Кардинальна різниця в тому, що у нас немає відчуття, що нас можна образити або принизити. Можна змусити, але взагалі не можна мене зробити рабом у глобальному сенсі. Ось не можна. Можна вбити! Ми навіть збрехати можемо, але ніколи не будемо на стороні ситуації або людини, яка нас поневолює. Тому таке включення людей. Путінська верхівка не враховувала цей момент!

– підкреслив виконавець.

Андрій Данилко додав, що Україна мала сама розібратися зі своїми проблемами стосовно різних питань. Тому рішення Росії втрутитися стало провальним.

"Коли вламується з ноги інша держава і бомбить чужу територію, всі об'єднуються, щоб сказати: "Що, наших б'ють? Хлопці, ви збожеволіли?". Вони не очікували такого повороту, а ми захищаємо свою землю. Чому провал? Чому стільки смертей? Тому що правда на нашому боці. Ми ні на кого не нападали!" – зауважив артист.

Нагадаємо, Alyona Alyona також оригінально пояснила, чим росіяни відрізняються від українців. Вона порівняла стиль життя та цінності народів.

Що думає Данилко про "братні народи"

Виконавець підкреслив, що не вважає російський, український та білоруський народ – братським. Кожен з нас відзначається різними рисами.

Це те саме, що з родичами. Знову ж таки по собі кажу. У мене, припустимо, нічого спільного з двоюрідними братами. Я до них нічого не відчуваю. Це, напевно, погано? А для мене стороння людина з колективу набагато рідніша. Якщо у вас немає спільних інтересів, нічого не зближує,

– сказав Андрій Данилко.

"Історія з приводу родичів мені завжди здавалася тією, яка викликає питання. Тут який критерій? Чому ми братські? У нас багато схожого, ми дуже схожі. Але настільки різний білорус, росіянин та українець. Всі абсолютно різні – зі своїми плюсами та мінусами! Я нікого не виділяю", – додав він.