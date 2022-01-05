На сайті премії зазначили, що ретельно проаналізували ситуацію разом з експертами, артистами та партнерами. Тому 64 щорічну церемонію вручення нагород "Греммі" вирішили відкласти.

Раніше Греммі-2022 можуть перенести через Омікрон, – ЗМІ

Коли оголосять нову дату

Церемонія була запланована на 31 січня. Проте через Омікрон її проведення "пов'язане із занадто великою кількістю ризиків". Нову дату оголосять пізніше.

Минулого року Греммі теж переносили

У 2021 році була така ж ситуація. Вручення Греммі планували на 31 січня, але 5 січня організатори повідомили, що подія відбудеться 14 березня.

Причина та сама – стрімке поширення COVID-19 у Лос-Анджелесі. Церемонію перенесли з Staples Center до сусіднього конференц-залу Лос-Анджелеса. Таким чином хотіли зменшити скупчення людей.

Хто номінований на Греммі-2022

Номінантів на премію Греммі 2022 року оголосили в листопаді. Виконавець Джон Батист отримав найбільше номінацій – 11. За ним йдуть Doja Cat, HER та Джастін Бібер, які отримали по вісім номінацій кожен. Біллі Айліш претендує на 7 нагород.