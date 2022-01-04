Омікрон активно шириться планетою. Новий штам COVID-19 знову вносить корективи у життя людей. Не оминає він і культурні події, які масово скасовують або переносять на інші дати.

Вас може зацікавити Рекорд Джона Батіста й українка серед претендентів: список номінантів Греммі-2022

Греммі можуть перенести через Омікрон

Вже вдруге щорічну церемонію вручення престижної премії можуть перенести через коронавірус. Греммі мало відбутися 31 січня в Лос-Анджелесі, однак, цілком ймовірно, що премію перенесуть на пізніший час через Омікрон.

Наразі офіційної заяви від організаторів премії немає.

Це варто дізнатися Українку Таню Муіньо номінували на Греммі-2022

Нагадаємо, у 2021 році спершу вручення Греммі планували на 31 січня, але 5 січня організатори повідомили, що подія відбудеться 14 березня. Причиною цього стало стрімке поширення COVID-19 у Лос-Анджелесі. Тоді шоу перенесли з Staples Center до сусіднього конференц-залу Лос-Анджелеса, щоб зменшити скупчення людей. Остаточного рішення щодо цьогорічної премії ще немає.