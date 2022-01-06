На сайте премии отметили, что тщательно проанализировали ситуацию вместе с экспертами, артистами и партнерами. 64 ежегодную церемонию вручения наград "Грэмми" решили отложить.

Ранее Грэмми-2022 могут перенести из-за Омикрона, – СМИ

Когда объявят новую дату

Церемония была запланирована на 31 января. Однако из-за Омикрона ее проведение "связано со слишком большим количеством рисков".

Новую дату объявят позже.

В прошлом году Грэмми тоже переносили

В 2021 году была такая же ситуация. Вручение Грэмми планировали на 31 января, но 5 января организаторы сообщили, что событие состоится 14 марта.

Причина та же – стремительное распространение COVID-19 в Лос-Анджелесе. Церемонию перенесли из Staples Center в соседний конференц-зал Лос-Анджелеса. Таким образом хотели уменьшить скопление людей.

Кто номинирован на Грэмми-2022

Номинантов на премию Грэмми 2022 года объявили в ноябре. Исполнитель Джон Батист получил больше всего номинаций – 11. За ним идут Doja Cat, HER и Джастин Бибер, которые получили по восемь номинаций каждый. Билли Айлиш претендует на 7 наград.