34-летняя Анастасия Приходько впервые заговорила о недоразумении с родней. Она не стала раскрывать деталей семейного конфликта, заявив, что рана еще свежая. По словам певицы, мама предала ее.

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Когда так делают близкие – это очень больно. Но мне хватило понимания и опыта, чтобы просто прекратить общение со всей своей семьей. Предательство – это большая боль,

– заявила артистка.

Непонятно, с чем связан такой резкий поступок Анастасии Приходько. Однако судя по следующим заявлениям знаменитости, мама не интересовалась ни ее жизнью, ни жизнью внуков.

По словам певицы, Оксана Михайловна максимум пять раз видела 6-летнего внука Гордея. Тогда как пятимесячного Луку не навещала вовсе. Это при том, что мать и ее звездная дочь живут в одном городе.

"Наверное, очень занятой человек", – безэмоционально прокомментировала Анастасия Приходько.



Анастасия Приходько с мамой / Фото из инстаграма певицы

Напомним, в октябре 2018 года, когда Анастасия Приходько уходила со сцены, Оксана Михайловна заявляла, что больше всего гордится дочкой, которую вырастила патриоткой. Тогда женщина обещала: "вместе мы безумная сила". Похоже, за последние три года изменилось многое.