Це толерантність або відгородження: Осадча зауважила, що в Європі перестали питати про війну

Українська телеведуча Катерина Осадча зараз перебуває в Амстердамі, Нідерланди, і зауважила цікаву річ. Попри те, що вона розмовляла українською і мала на собі синьо-жовту хустку, європейці не запитували її про війну, як раніше.

Вже сьогодні, 21 червня, в Амстердамі відбудеться благодійний телемарафон Embrace Ukraine – #Striving Together, на який також приїхала телеведуча. Ймовірно, саме вона вестиме великий концерт або ж приїхала на шоу в рамках "Світського життя". На марафоні повинні виступити Kalush Orchestra, Jamala, Ruslana і VERKA SERDUCHKA

До слова Українські новини дуже токсичні, – Маша Єфросиніна про те, як європейці втомилися від війни

Перед подією Катерині вдалось прогулятись головними вулицями Амстердаму та підмітити кілька важливих речей.

Не дати Європі забути про війну в Україні! В Амстердамі, де завжди багато туристів дуже часто питали про країну звідки ти, особливо, коли чули українську, а цього разу я помітила, що цього питання намагаються уникнути. Це нова толерантність, не хочуть травмувати людей своїм співчуттям, чи відгороджують себе від жаху війни?

– написала Осадча.

Проте вона зауважила, що одночасно всі будови в Амстердамі затягнуті жовто-синьою тканиною, а в багатьох вікнах майорять українські прапори. "Амстердамці, дякуємо всім хто не байдужий!" – додала українська зірка.

Катя Осадча в Амстердамі – гортайте фото направо:

Окрім цього, вона запросила усіх українців та європейців на великий концерт в підтримку України, який розпочнеться о 20:00 на Музейній площі! Переглянути його можна буде о 21:00 на всіх телеканалах, що транслюють телемарафон "Єдині новини".

Варто додати, що Катерина Осадча для прогулянки містом обрала символічний look – білу футболку з кардиганом, головною родзинкою якого стала хустка від дизайнерки Лілії Пустовіт. Вона виконана у жовто-блакитних кольорах, а по центру розміщений текст одного з віршів Ліни Костенко. Її ціна – 150 євро.



Хустка від Лілії Пустовіт, присвячена Україні / Фото з інстаграму бренду

Чим займається Осадча та Горбунов під час війни