Уже сегодня, 21 июня, в Амстердаме состоится благотворительный телемарафон Embrace Ukraine – #Striving Together, на который тоже приехала телеведущая. Вероятно, именно она будет вести большой концерт или приехала на шоу в рамках "Светской жизни". На марафоне должны выступить Kalush Orchestra, Jamala, Ruslana и VERKA SERDUCHKA

К слову Украинские новости очень токсичны, – Маша Ефросинина о том, как европейцы устали от войны

Перед событием Екатерине удалось прогуляться по главным улицам Амстердама и подметить несколько важных вещей.

Не дать Европе забыть о войне в Украине! В Амстердаме, где всегда многие туристы очень часто спрашивали о стране откуда ты, особенно когда слышали украинский, а на этот раз я заметила, что этого вопроса пытаются избежать. Это новая толерантность, не хотят травмировать людей своим сочувствием или отгораживают себя от ужаса войны?

– написала Осадчая.

Однако она заметила, что одновременно все строения в Амстердаме затянуты желто-синей тканью, а во многих окнах развеваются украинские флаги. "Амстердамцы, спасибо всем кто не безразличен!" – добавила украинская звезда.

Катя Осадчая в Амстердаме – листайте фото направо:

Кроме того, она пригласила всех украинцев и европейцев на большой концерт в поддержку Украины, который начнется в 20:00 на Музейной площади! Посмотреть его можно будет в 21:00 на всех телеканалах, транслирующих телемарафон "Единые новости".

Стоит добавить, что Екатерина Осадчая для прогулки по городу выбрала символический look – белую футболку с кардиганом, главной изюминкой которого стал платок от дизайнера Лилии Пустовит. Она выполнена в желто-голубых цветах, а по центру размещен текст одного из стихов Лины Костенко. Ее цена – 150 евро.



Платок от Лилии Пустовит, посвященный Украине / Фото с инстаграмма бренда

Чем занимается Осадча и Горбунов во время войны.