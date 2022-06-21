Вже сьогодні, 21 червня, в Амстердамі відбудеться благодійний телемарафон Embrace Ukraine – #Striving Together, на який також приїхала телеведуча. Ймовірно, саме вона вестиме великий концерт або ж приїхала на шоу в рамках "Світського життя". На марафоні повинні виступити Kalush Orchestra, Jamala, Ruslana і VERKA SERDUCHKA
До слова Українські новини дуже токсичні, – Маша Єфросиніна про те, як європейці втомилися від війни
Перед подією Катерині вдалось прогулятись головними вулицями Амстердаму та підмітити кілька важливих речей.
Не дати Європі забути про війну в Україні! В Амстердамі, де завжди багато туристів дуже часто питали про країну звідки ти, особливо, коли чули українську, а цього разу я помітила, що цього питання намагаються уникнути. Це нова толерантність, не хочуть травмувати людей своїм співчуттям, чи відгороджують себе від жаху війни?
– написала Осадча.
Проте вона зауважила, що одночасно всі будови в Амстердамі затягнуті жовто-синьою тканиною, а в багатьох вікнах майорять українські прапори. "Амстердамці, дякуємо всім хто не байдужий!" – додала українська зірка.
Катя Осадча в Амстердамі – гортайте фото направо:
Окрім цього, вона запросила усіх українців та європейців на великий концерт в підтримку України, який розпочнеться о 20:00 на Музейній площі! Переглянути його можна буде о 21:00 на всіх телеканалах, що транслюють телемарафон "Єдині новини".
Варто додати, що Катерина Осадча для прогулянки містом обрала символічний look – білу футболку з кардиганом, головною родзинкою якого стала хустка від дизайнерки Лілії Пустовіт. Вона виконана у жовто-блакитних кольорах, а по центру розміщений текст одного з віршів Ліни Костенко. Її ціна – 150 євро.
Хустка від Лілії Пустовіт, присвячена Україні / Фото з інстаграму бренду
Чим займається Осадча та Горбунов під час війни
- Нагадаємо, Катя Осадча вже повернулась до Києва із заходу України, де перебувала перший час з дітьми. Вона активно займається своїм проєктом "Пошук зниклих" і планує вивести його на державний рівень. Також зірка почала їздити на різні благодійні проєкти за кордон, аби нагадувати світу про Україну.
- Щодо Юрія Горбунова, то він їздив з концертами по військових частинах України та був ведучим на різних заходах, а зараз повернувся на роботу на канал "1+1".