Це так оцінили, – продюсер Володимир Бебешко розсекретив свою пенсію

65-річний Володимир Бебешко – автор десятків культових хітів українських зірок. Усе своє життя саундпродюсер присвятив творчості й зараз продовжує працювати на домашній студії. Усе тому, що від держави отримує мізерну пенсію.

Саме він аранжував і доводив до пуття усі "золоті" хіти гурту "ВІАГра", був музичним радником Наталії Могилевської, Кузьми Скрябіна та причетний до кар'єрного злету Тіни Кароль. За десятки років у шоу-бізі Володимир Бебешко не отримав жодної державної нагороди, тому його пенсія складає лише 1 800 гривень.

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Я почесний український пенсіонер, і отримую щомісяця 1 800 гривень пенсії. Дуже задоволений. Це так оцінила державу мою роботу,

– розповів Володимир Бебешко.

Однак саундпродюсер не скаржиться на долю, а досі працює. Щоправда, лише у своє задоволення. Єдиною розрадою Бебешка залишаються Карпати, де він раз за разом згадує про найкращого друга – Андрія Кузьменка.

"Приїжджаю, обіймаю старовинний дуб, якому сто років. Від нього йде енергетика, з ним краще поспілкуватися, ніж з поганою людиною", – поділився продюсер.