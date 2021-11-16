Именно он аранжировал и доводил до ума все "золотые" хиты группы "ВИАГра", был музыкальным советником Натальи Могилевской, Кузьмы Скрябина и причастен к карьерному взлету Тины Кароль. За десятки лет в шоу-бизе Владимир Бебешко не получил ни одной государственной награды, поэтому его пенсия составляет всего 1 800 гривен.

К теме Бебешко резко высказался о своей экс-подопечной Миле Нитич:"30 лет – старая баба"

Я почетный украинский пенсионер, и получаю ежемесячно 1 800 гривен пенсии. Очень доволен. Это так оценило государство мою работу,

– рассказал Владимир Бебешко.

Однако саунд-продюсер не жалуется на судьбу, а до сих пор работает. Правда, только в свое удовольствие. Единственным утешением Бебешко остаются Карпаты, где он раз за разом вспоминает о лучшем друге – Андрее Кузьменко.

"Приезжаю, обнимаю старинный дуб, которому сто лет. От него идет энергетика, с ним лучше пообщаться, чем с плохим человеком", – поделился продюсер.

Добавим, не так давно народная артистка Украины Нина Матвиенко рассекретила размер своей пенсии. Как выяснилось, легендарная певица получает от государства 15 тысяч гривен, тогда как на пике славы могла заработать 10 тысяч долларов за одно выступление.