Саме він аранжував і доводив до пуття усі "золоті" хіти гурту "ВІАГра", був музичним радником Наталії Могилевської, Кузьми Скрябіна та причетний до кар'єрного злету Тіни Кароль. За десятки років у шоу-бізі Володимир Бебешко не отримав жодної державної нагороди, тому його пенсія складає лише 1 800 гривень.

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Я почесний український пенсіонер, і отримую щомісяця 1 800 гривень пенсії. Дуже задоволений. Це так оцінила державу мою роботу,

– розповів Володимир Бебешко.

Однак саундпродюсер не скаржиться на долю, а досі працює. Щоправда, лише у своє задоволення. Єдиною розрадою Бебешка залишаються Карпати, де він раз за разом згадує про найкращого друга – Андрія Кузьменка.

"Приїжджаю, обіймаю старовинний дуб, якому сто років. Від нього йде енергетика, з ним краще поспілкуватися, ніж з поганою людиною", – поділився продюсер.

Додамо, не так давно народна артистка України Ніна Матвієнко розсекретила розмір своєї пенсії. Як з'ясувалось, легендарна співачка отримує від держави 15 тисяч гривень, тоді як на піку слави могла заробити 10 тисяч доларів за один виступ.