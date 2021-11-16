Саме він аранжував і доводив до пуття усі "золоті" хіти гурту "ВІАГра", був музичним радником Наталії Могилевської, Кузьми Скрябіна та причетний до кар'єрного злету Тіни Кароль. За десятки років у шоу-бізі Володимир Бебешко не отримав жодної державної нагороди, тому його пенсія складає лише 1 800 гривень.
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Я почесний український пенсіонер, і отримую щомісяця 1 800 гривень пенсії. Дуже задоволений. Це так оцінила державу мою роботу,
– розповів Володимир Бебешко.
Однак саундпродюсер не скаржиться на долю, а досі працює. Щоправда, лише у своє задоволення. Єдиною розрадою Бебешка залишаються Карпати, де він раз за разом згадує про найкращого друга – Андрія Кузьменка.
"Приїжджаю, обіймаю старовинний дуб, якому сто років. Від нього йде енергетика, з ним краще поспілкуватися, ніж з поганою людиною", – поділився продюсер.