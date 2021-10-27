Ніна Матвієнко за час своєї кар'єри стала легендою української сцени. Її голос впізнають з тисяч. У розмові з дружиною Дмитра Комарова – Олександрою Кучеренко артистка зізналася, яка сума її прожиткового мінімуму.

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Пенсія та гонорари Ніни Матвієнко

За словами 74-річної співачки, звання народної артистки України допомагає їй отримувати на 20 відсотків більшу пенсію. Так, щомісяця Матвієнко отримує 15 тисяч гривень пенсії.

Також зірка розсекретила, що найбільший гонорар, який вона отримувала за виступ, становив 10 тисяч доларів. Це дорівнює приблизно 264 тисячам гривень.

Інтерв'ю Ніни Матвієнко: дивіться відео онлайн

Зазначимо, з 1 жовтня 2021 року розмір мінімальної пенсії для громадян 75-80 років в Україні становить 2 500 гривень. Це за наявності стразового стажу 20-25 років і більше.