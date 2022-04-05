"Це страшно": дружина Григорія Решетника розповіла, як говорить з дітьми про війну

Дружина Григорія Решетника зізналась, що старший син практично щодня запитує її, коли закінчиться війна. Христина розповіла, як намагається добирати правильні слова.

Григорій та Христина Решетники виховують трьох синів. Днями зіркова дружина розповіла, що старший син щодня запитує її про війну.

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Як Христина Решетник розмовляє з дітьми про війну

"Мам, коли закінчиться війна?" З цим питанням наш Ваня приходить до мене кожного ранку. А я не знаю, що йому відповісти… хоча ні, підбираю слова – "Скоро, іще трохи, сину!",

– зізналась дружина телеведучого.

"От хто б міг подумати, що наші діти у 21 столітті будуть знати, що ж за слово таке «війна». Це страшно, боляче! Всі, мені здається, що абсолютно всі діти України дуже подорослішали за ці півтора місяця…" – додала вона.

Дружина Григорія Решетника зауважила, що кожного разу, коли дивиться на дітей, розуміє, що не варто втрачати надію: "Дітям потрібні ці вібрації й ці відчуття! Тільки любов і молитва! Тільки так!".



Сини Решетників / Фото з інстаграму Христини Решетник

Зауважимо, син Маші Єфросиніної також багато запитує зіркову матусю про війну. Перед сном він мріє про повернення додому, а вранці запитує, чи ціла ще їхня квартира.