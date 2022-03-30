Український телеведучий Григорій Решетник звернувся до окупантів. Вірш він опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.

Актуально Серце розривається, – Григорій Решетник емоційно відреагував на бомбардування рідного Миколаєва

Григорій Решетник написав вірш для окупантів

Ми всі втомилися, дай Боже, нам з розуму не впасти в прірву

Проте частіше наш вороже благає вийти з цього виру

Чекай, москале, ми ще навіть не починали нашу битву

Бо знатимеш на пам‘ять скоро ти українські всі молитви

Ми любим волю і цінуєм життя щасливих українців

А ти, нікчемо, навіть зараз не забереш своїх чужинців

З земель красивих і придатних до радості, кохання та любові

Стривай, ще захлинуться, нелюд, твої сини у власній крові

Згодом ведучий поширив фото рідного Миколаєва та адміністрації, яку зруйнували.



Зруйнована Миколаївська ОДА / Фото з інстаграму Григорія Решетника

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