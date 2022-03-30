Український телеведучий Григорій Решетник звернувся до окупантів. Вірш він опублікував на особистій сторінці в інстаграмі.
Актуально Серце розривається, – Григорій Решетник емоційно відреагував на бомбардування рідного Миколаєва
Григорій Решетник написав вірш для окупантів
Ми всі втомилися, дай Боже, нам з розуму не впасти в прірву
Проте частіше наш вороже благає вийти з цього виру
Чекай, москале, ми ще навіть не починали нашу битву
Бо знатимеш на пам‘ять скоро ти українські всі молитви
Ми любим волю і цінуєм життя щасливих українців
А ти, нікчемо, навіть зараз не забереш своїх чужинців
З земель красивих і придатних до радості, кохання та любові
Стривай, ще захлинуться, нелюд, твої сини у власній крові
Згодом ведучий поширив фото рідного Миколаєва та адміністрації, яку зруйнували.
Зруйнована Миколаївська ОДА / Фото з інстаграму Григорія Решетника
Що відомо про удар по Миколаєву
- Вранці 29 березня окупанти вдарили по Миколаєву. Виявилося, що ракети вцілили у Миколаївську ОДА, зокрема й кабінет Віталія Кіма.
- Внаслідок влучання ворожої ракети сталося руйнування центральної секції будівлі з 9 по 1 поверхи. Рятувальники продовжують пошуково-рятувальні роботи.
- Через обстріл загинуло 14 людей, ще 36 постраждало.