Григорий и Кристина Решетники воспитывают троих сыновей. На днях звездная жена рассказала, что старший сын каждый день спрашивает ее о войне.

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Как Кристина Решетник разговаривает с детьми о войне

"Мам, когда закончится война?" С этим вопросом наш Ваня приходит ко мне каждое утро. А я не знаю, что ему ответить… хотя нет, подбираю слова – "Скоро, еще немного, сын!",

– призналась жена телеведущего.

"Вот кто бы мог подумать, что наши дети в 21 веке будут знать, что же за слово такое "война". Это страшно, больно! Все, мне кажется, абсолютно все дети Украины очень повзрослели за эти полтора месяца…" – добавила она.

Жена Григория Решетника отметила, что каждый раз, когда смотрит на детей, понимает, что не стоит отчаиваться: "Детям нужны эти вибрации и эти ощущения! Только любовь и молитва! Только так!".



Сыновья Решетников / Фото из инстаграма Кристины Решетник